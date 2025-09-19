Capturan a hombre vinculado a crimen por presunto lío pasional

Un sujeto de apellido Bonilla, de 21 años, escapó hacia Nicaragua, luego de ser vinculado con el homicidio de Israel Espinoza Lazo, de 20 años.

“Los agentes del OIJ de San Carlos, lograron identificar e individualizar al sospechoso de cometer este delito; sin embargo, este huyó a suelo nicaragüense, pero en ese país fue detenido por las autoridades por encontrarse en situación migratoria irregular”, detallaron las autoridades judiciales.

LEA MÁS: Este era el muchacho cargado de ilusiones que murió en aparente lío pasional

Un sujeto de apellido Bonilla, de 21 años, escapó hacia Nicaragua, luego de ser vinculado con el homicidio de Israel Espinoza Lazo, de 20 años. Foto: OIJ y redes (OIJ y redes/OIJ y redes)

A raíz de esta situación fue expulsado de territorio nicaragüense, por lo que los investigadores del OIJ de San Carlos procedieron con su detención a eso de la 1:30 p.m. en el puesto fronterizo Las Tablillas.

En apariencia, Espinoza fue víctima de un lío pasional; no obstante, es parte de la investigación.

LEA MÁS: Hombre que se salvó de morir ahogado tuvo que dar una trágica noticia que dejó a una familia despedazada

Estos hechos ocurrieron el domingo 7 de setiembre anterior, en Pital de San Carlos, zona norte de Costa Rica.

“En apariencia, la víctima habría tenido una riña con el imputado y este habría sacado un arma de fuego y disparado contra la integridad física de Espinoza, de nacionalidad nicaragüense”, señalaron los judiciales.

LEA MÁS: Joven iba a casarse con el amor de su vida, pero una tragedia en Herradura los separó