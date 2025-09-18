Hombre que se salvó de morir ahogado tuvo que darle desgarradora noticia a familia de su amigo

Christian Marín murió tras ser arrastrado por una ola en playa Jacó. Foto Facebook. (Facebook/Christian Marín murió tras ser arrastrado por una ola en playa Jacó. Foto Facebook.)

Un hombre logró escapar de las garras de la muerte tras ser arrastrado por una enorme ola, pero al llegar a la orilla se llevó el peor golpe de su vida, pues descubrió que su amigo, Christian Marín Córdoba, de 40 años, no contó con la misma suerte.

Lo más duro vino pocos minutos después, pues ese mismo hombre, quien estaba con el corazón despedazado, tuvo que llamar a la familia de Marín para darles la trágica noticia de su desaparición.

Así lo contó a La Teja José Marín, hermano de Christian, quien explicó que por medio de ese amigo, de nombre Héctor, se dieron cuenta del accidente acuático que cobró la vida de Pollo, como le decían de cariño a su hermano.

“Ellos estaban allá disfrutando de un día libre, como este lunes era feriado, pero a eso de las 2:40 p. m., decidieron ingresar al mar y momentos después los dos fueron arrastrados por una ola y solo Héctor quedó con vida, lamentablemente mi hermano no pudo salir.

“Fue una noticia impactante, demasiado dura, nosotros nos enteramos por medio de Héctor, él nos llamó aproximadamente diez minutos después de que pasó todo”, contó José.

La tragedia ocurrió la tarde del pasado lunes 15 de setiembre, cuando Christian y Héctor se encontraban disfrutando del mar en playa Jacó, en Puntarenas.

El cuerpo de Marín, quien era vecino de la comunidad de Los Alpes, en Desamparados, San José, fue encontrado hasta la mañana de este miércoles.

Angustiante búsqueda

José contó que tras recibir la noticia de la desaparición de su hermano, no lo pensó dos veces para viajar a Jacó con la esperanza de ayudar en la búsqueda, pero el escenario que se topó fue desolador.

“Yo me fui el 15 de setiembre para allá y llegué como a las 10 p. m., pero pararse uno frente al mar es algo difícil, porque es una cosa tan grande y uno se siente tan impotente, tan pequeño. Recorrimos la playa por varias horas, como hasta las 2 a. m., hora en la que decidimos descansar”.

Los seres queridos de Pollo apenas durmieron tres horas, pues se levantaron a las 5 a. m., del pasado martes, para continuar la búsqueda junto al personal de Cruz Roja. Las labores se extendieron hasta las 5 p. m., sin ningún resultado.

“Yo tuve que regresar a San José, porque tenía que trabajar al otro día, pero mi familia había coordinado una buseta para viajar de Desamparados a Jacó como con quince personas, para continuar con la búsqueda el miércoles, y ya tipo 8 o 9 a. m., fue que localizaron el cuerpo por el lado de Herradura”.

José dijo que él y toda su familia sienten un enorme agradecimiento con la Cruz Roja, las brigadas de Pérez Zeledón y los operadores de drones que se sumaron a la búsqueda de Christian.

“Queremos agradecerles a todas las personas que nos ayudaron, no tengo los nombres de todos, pero se los agradecemos mucho, porque estuvieron al pie del cañón con nosotros”, agregó.