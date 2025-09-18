Esto sucedió con hombre que sacó pistola y le apuntó a la cabeza a tres personas en bar

Los clientes observaron con terror como el sujeto encañonó a tres hombres. Captura de video. (Cortesía/Los clientes observaron con terror como el sujeto encañonó a tres hombres. Captura de video.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya tomó cartas en el asunto con relación al caso del hombre que sacó una pistola en un bar en Pococí, en Limón, y le apuntó a la cabeza a tres hombres.

Pese a que el miércoles la Policía Judicial indicó que no estaba investigando lo sucedido, la mañana de este jueves sorprendió con la noticia sobre la captura de ese sujeto.

LEA MÁS: Cámara grabó aterrador momento en que sujeto saca pistola y le apunta a la cabeza a tres hombres en bar

La información fue confirmada por la oficina de prensa del OIJ, la cual indicó que se trata de un hombre apellidado Castro, de 35 años, quien es investigado por los presuntos delitos de amenazas agravadas, portación ilegal de arma y agresión con arma

“Agentes destacados en la Sección contra el Crimen Organizado ejecutaron pasada la medianoche la detención de este hombre en La Rita de Pococí, en vía pública”, detalló el OIJ.

Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron el pasado sábado 13 de setiembre y estos quedaron grabados en una cámara del bar, cuyo video se hizo viral en redes sociales este miércoles.

LEA MÁS: Estas son las víctimas de mortal balacera contra un carro en San José

En la grabación se observa cómo Castro estaba discutiendo con otro sujeto, y de un momento a otro, este saca una pistola que llevaba dentro de su pantalón y se la pone en la frente, mientras que con la otra mano lo toma de la nuca.

Segundos después, en la escena aparece un tercer hombre, quien sale en defensa del encañonado, pero Castro lo recibe de la misma forma, apuntándole con su arma a la cabeza.

LEA MÁS: OIJ revela cómo ocurrió homicidio de hombre ejecutado en calle de lastre en Quepos

Pero la cosa no terminó ahí, pues el sospechoso también le dio una cachetada a una mujer que se encontraba en medio de ellos y que trata de calmar el asunto.

Castro se distancia un momento de la mujer y los dos sujetos, pero es en ese instante se topa de frente con otro hombre, quien pareciera ser del personal de seguridad del bar, y también le apunta a la cabeza.

Finalmente, el sospechoso enjachó una vez más al primer sujeto al que encañonó y luego se sale de la toma de la cámara.