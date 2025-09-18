Estas son las víctimas de mortal balacera contra un carro en San José

El muchacho murió de forma inmediata tras el ataque, mientras que la joven resultó con heridas muy graves (Rafael Murillo)

Una pareja de jóvenes fueron víctimas de un violento ataque armado, en el cual uno de ellos perdió la vida dentro del carro en el que viajaban la noche de este miércoles.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dio a conocer las identidades de las víctimas la mañana de este jueves, se trata de un muchacho apellidado Salas, de 22 años, quien murió en la escena; y una joven de apellido Velásquez, de 20 años, quien resultó herida de gravedad.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron a eso de las 10:25 p.m. en San Francisco de Dos Ríos, específicamente 400 metros al este de la iglesia católica de la localidad.

“Según la versión preliminar que se maneja, los ofendidos viajaban en un vehículo cuando, presuntamente, fueron interceptados por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, los cuales sin mediar palabra alguna dispararon contra ambas personas”, indicó el OIJ.

Producto de los disparos, Salas falleció de forma inmediata en el sitio, pues recibió varios balazos en el pecho; mientras que la muchacha fue llevada en condición crítica al hospital Calderón Guardia, pues recibió tres disparos en el estómago.

De momento, la Policía Judicial no ha logrado esclarecer si los sicarios iban por ambos muchachos o si alguno de ellos habría sido una víctima colateral.