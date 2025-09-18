Sucesos

Sicarios asesinan a hombre y dejan a mujer herida de gravedad tras balacera en San José

El sonido de los balazos causó terror entre los vecinos

Por Adrián Galeano Calvo
Un hombre murió y una mujer resultó herida tras ataque armado en San Francisco de Dos Ríos. Foto Facebook San Francisco de Dos Ríos.
Un nuevo hecho de violencia ocurrió la noche de este miércoles en San José, cuando gatilleros desataron una balacera contra un carro que dejó a un hombre fallecido y a una mujer herida de gravedad.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 10:25 p.m. en San Francisco de Dos Ríos, específicamente 400 metros al este de la iglesia católica de la localidad.

“Se informa de dos pacientes heridos de arma de fuego, en la escena un hombre de unos 20 a 25 años, con múltiples heridas y sin signos de vida”, indicó la Benemérita.

En cuanto a la mujer que resultó herida, la Cruz Roja informó que se trató de una muchacha de 20 años que recibió impactos de bala en abdomen, tórax y en una pierna. La joven fue llevada en condición critica al hospital Calderón Guardia.

Extraoficialmente trascendió que, al parecer, la pareja viajaba como pasajeros en el carro y que el supuesto conductor del vehículo habría resultado ileso, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Adrián Galeano Calvo

