Cámara grabó aterrador momento en que sujeto saca pistola y le apunta a la cabeza a tres hombres en bar

Los clientes observaron con terror cómo el sujeto encañonó a tres hombres. Captura de video. (Cortesía/Los clientes observaron con terror como el sujeto encañonó a tres hombres. Captura de video.)

Los clientes de un bar, en Pococí de Limón, vivieron momentos de verdadera angustia al presenciar una aterradora escena, la cual estuvo a punto de terminar en un sangriento crimen.

En medio de ese negocio, cerca de la barra, un sujeto sacó una pistola y en cuestión de segundos encañonó a tres hombres, a quienes les apuntó directamente en la cabeza. Afortunadamente nadie resultó herido en el altercado.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 13 de setiembre y estos quedaron grabados en una cámara del bar, cuyo video se hizo viral en redes sociales este miércoles.

En la grabación se observa como un hombre de camisa blanca está discutiendo con otro sujeto, y de un momento a otro este saca una pistola que llevaba dentro de su pantalón y se la pone en la frente, mientras que con la otra mano lo toma de la nuca.

Segundos después en la escena aparece un tercer hombre, quien sale en defensa del encañonado, pero el sujeto de camisa blanca lo recibe de la misma forma, apuntándole con su arma a la cabeza.

Pero la cosa no terminó ahí, pues el hombre del arma también le dio una cachetada a una mujer que se encontraba en medio de ellos y que trata de calmar el asunto.

El sujeto de camisa blanca se distancia un momento de la mujer y los dos sujetos, pero es en ese instante se topa de frente con otro hombre, quien pareciera ser del personal de seguridad del bar, y también le apunta a la cabeza.

Finalmente el hombre armado enjacha una vez más al primer sujeto al que encañonó y luego se sale de la toma de la cámara.

Ante una consulta de La Teja, el Organismo de Investigación Judicial confirmó que los hechos ocurrieron el pasado sábado, pero indicaron que de momento no mantienen ninguna investigación.

“Me indican de parte del OIJ de Pococí que de momento no se cuenta con ninguna denuncia con relación a ese caso en específico”.