Muere entrenador de equipo de fútbol al que le dispararon tras partido en Guanacaste

Los dos balazos que recibió Dennis terminaron costándole la vida. Foto cortesía. (cortes/Dennis Noguera Cajina, entrenador baleado en Bagaces. Foto cortesía.)

El caso de Dennis Noguera Cajina, el entrenador de un equipo de fútbol aficionado que fue atacado a balazos tras un partido, tuvo el más triste de los finales.

Noguera, de 43 años, estuvo luchando por su vida por más de 6 meses, pero lamentablemente las fuerzas no le alcanzaron y terminó perdiendo la vida este domingo 14 de setiembre.

“Después de seis meses de mucho luchar, de desear con todas las fuerzas de su corazón seguir viviendo, Denis falleció este domingo”, confirmó a La Teja una familiar cercana de Noguera.

La muerte de Dennis, quien se ganaba la vida como ebanista, también fue confirmada a este medio por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual detalló que el entrenador murió mientras se encontraba internado en el Hospital México.

Noguera estaba luchando por su vida desde el pasado domingo 2 de febrero, día en el que fue atacado a balazos en la cancha de fútbol del asentamiento La Esperanza, en Pijije de Bagaces, en Guanacaste.

El ataque ocurrió en la cancha del asentamiento La Esperanza, en Pijije de Bagaces, en Guanacaste. Foto cortesía. (cortes/Dennis Noguera Cajina, entrenador baleado en Bagaces. Foto cortesía.)

Ese día el equipo de Denis ganó la final de un torneo, e inicialmente se pensó que ese fue el motivo del altercado, pero una familiar suya contó que Noguera fue atacado por unos sujetos que al parecer se la tenían jurada, pues anteriormente él se había metido a proteger a un ser querido.

La allegada de Dennis, quien pidió que su nombre no fuera publicado por temor a represalias, dijo que pese a los meses que han pasado, las autoridades aún no han detenido a ningún sospechoso.

Ante esta situación, La Teja consultó al OIJ sobre el avance de la investigación, la cual ahora se maneja por el delito de homicidio.

“Nos informa la delegación regional de Liberia que efectivamente la victima falleció; en cuanto al sospechoso, el mismo fue identificado; sin embargo, de momento se encuentra en fuga. De igual forma, el caso aún continua en investigación y de momento no se pueden brindar mayores detalles según lo estipulado en Art. 295 del Código Penal de Costa Rica”.