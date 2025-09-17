OIJ busca a este hombre como sospechoso de graves delitos cometidos en Curridabat

El hombre es buscado por la Sección de Robos del OIJ. (OIJ/El hombre es buscado por la Sección de Robos del OIJ.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un sujeto que es buscado como sospechoso de graves delitos.

La Policía Judicial no dio a conocer la identidad del sujeto, pero difundió una fotografía suya con el objetivo de que alguna persona pueda brindarles información de dónde puede estar escondido.

El hombre es requerido por la Sección de Robos del OIJ de San José como sospechoso de los delitos de robo simple y tentativa de homicidio

A este se le vincula con una causa ocurrida el pasado 14 de julio, pasadas las 7 p.m., en barrio San José, en Curridabat. Al parecer, el sujeto habría asaltado a una persona que terminó herida de gravedad.

Este miércoles los agentes de la Sección de Robos realizaron un allanamiento en el mencionado barrio en Curridabat para detener al sujeto, pero este no se encontraba en el lugar.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.