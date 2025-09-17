Mujer sobrevivió a un ataque extremo con taladro por parte de su exnovio, así logró escapar

Una mujer logró sobrevivir a la violencia extrema por parte de su exnovio, quien la atacó con un taladro al encenderlo y colocarlo en su cabeza, causándole desprendimiento de cabello y lesiones en el cuero cabelludo.

En medio del ataque, la víctima intentó huir, no obstante, el tipo la retuvo por aproximadamente una hora e impidió que esta pidiera ayuda con su teléfono, hasta que la víctima consiguió comunicarse con su mamá, quien alertó a las autoridades, las cuales se presentaron al sitio y pusieron a salvo a la ofendida.

Un hombre de apellidos Salazar Maltez pasará los próximos 5 años en la cárcel por atentar contra su exnovia. Foto: Con fines ilustrativos (Shutterstock/Shutterstock)

Por estos hechos, la Fiscalía Adjunta de San Ramón logró que condenaran a un sujeto de apellidos Salazar Maltez por los delitos de privación de libertad y maltrato, en perjuicio de su exnovia.

Este proceso tardó menos de mes y medio, fue tramitado en la modalidad de flagrancia y de esta manera le impusieron al sujeto cinco años de prisión, pena que le impusieron el viernes 12 de setiembre anterior, pero trascendió hasta este miércoles.

El proceso lo llevaron mediante la causa 25-000486-1297-PE.

“La víctima y el imputado sostuvieron un noviazgo por tres meses, sin embargo, al momento de los hechos la relación tenía la misma cantidad de tiempo de haber finalizado.

“La prueba presentada acreditó que, el 3 de agosto anterior, Salazar llamó a la ofendida pidiéndole que llegara a su casa puesto que se sentía mal, lo que llevó a que esta decidiera ayudarlo y se trasladara en un taxi hasta la vivienda, en San Miguel de Piedades Sur, San Ramón donde ocurrió la agresión”, señalaron en el Ministerio Público.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, el imputado permanecerá en prisión preventiva por seis meses.

