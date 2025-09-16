Líderes de violenta banda escaparon de esta forma de un megaoperativo del OIJ en Sarapiquí

Los dos hombres están a la fuga. Si los ve llame al 8008000645. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene un amplio operativo en Sarapiquí este martes, luego de que dos sospechosos de integrar una peligrosa banda criminal lograran darse a la fuga pocos minutos antes de que los agentes ingresaran a su vivienda.

Se trata de un hombre de apellidos Sánchez, de 23 años, señalado como el presunto líder del grupo, y otro identificado como Ruiz, de 32 años, quienes apenas se dieron cuenta de que las autoridades los buscaban, huyeron como locos.

Ambos son buscados por su aparente participación en múltiples asaltos a viviendas y robos de vehículos de alta gama en la zona norte del país.

Aunque los sospechosos atacaban en San Carlos, ellos son vecinos de Sarapiquí donde este martes se concentran los allanamientos.

En uno de los casos habrían abusado sexualmente de una mujer, mientras que en otro golpearon brutalmente a una víctima.

Los sospechosos estudiaban previamente las casas y, tras intimidar a los ocupantes, sustraían automóviles de lujo. Según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga, a Telenoticias, los vehículos eran posteriormente comercializados en el mercado local, lo que les generaba cuantiosas ganancias ilícitas.

Las autoridades vinculan a esta agrupación con al menos siete casos recientes en San Carlos, hechos que mantenían a la población atemorizada por la creciente ola de violencia.

Durante los allanamientos, el OIJ localizó pertenencias de víctimas, entre ellas varios celulares, y logró recuperar cuatro automóviles robados: uno en una venta de carros en Guápiles y tres más en distintas viviendas de Guácimo.

A pesar de los golpes al grupo criminal, la captura de Sánchez y Ruiz sigue siendo la prioridad de los cuerpos policiales, quienes mantienen un operativo activo en Sarapiquí para dar con su paradero.