Abuelo recibió 20 años de cárcel por un grave delito contra su nieta

Los abusos de los que fue víctima la niña iniciaron en el 2015. (ideabug/iStockphoto)

Una niña de tan solo 8 años vivió un verdadero infierno a manos de un monstruo que ocultaba su verdadera cara detrás de una dulce sonrisa.

Ese monstruo era su abuelo, un hombre apellidado Víquez Rodríguez, quien aprovechó los momentos a solas para abusar sexualmente de la pequeña niña.

Estos terribles actos no se quedaron sin castigo, pues la Fiscalía Adjunta de Alajuela logró que Víquez fuera sentenciado a 20 años de cárcel como responsable de un delito de abuso sexual y otro de violación en perjuicio de su propia nieta.

La justicia tardó en llegar para la niña y su familia, pues de acuerdo con el Ministerio Público los hechos ocurrieron a mediados del 2015, finales del 2016 e inicios del 2017, cuando la víctima tenía entre ocho y 10 años, pero fueron denunciados hasta junio del 2020.

“Según la fiscalía, por momentos, la niña quedaba bajo el cuidado de su abuelo paterno, quien aprovechó esas ocasiones que se encontraban solos para cometer los ilícitos.

“Durante el juicio fue posible acreditar un delito de abuso sexual y uno de violación calificada. En esa fase del proceso, ella recibió apoyo de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público”, detalló la Fiscalía.

El Tribunal Penal de Alajuela dio por acreditados los hechos acusados y le impuso a Víquez 15 años por una violación calificada y cinco más por un delito de abuso sexual contra persona menor de edad.

El caso se tramitó en el expediente 20-3483-305-PE.