Hombre muere atropellado sobre la radial en Naranjo

El mortal accidente ocurrió la noche de este martes

Por Adrián Galeano Calvo
La víctima del atropello fue un hombre de unos 50 años. Foto Archivo.

Una carretera en Naranjo de Alajuela se convirtió en escenario de un mortal accidente de tránsito.

Eso debido a que en ese sitio un hombre perdió la vida tras ser víctima de un atropello.

El hecho fue dado a conocer por la Cruz Roja, la cual informó que el accidente se dio a eso de las 8:46 p.m. en Naranjo, sobre la radial.

“Al lugar respondimos con un recurso, donde abordamos un hombre de 50 años, víctima de atropello, el cual no presentaba signos vitales”.

De momento, se desconoce cómo ocurrió el hecho, pero preliminarmente se habla de que el hombre fue atropellado por un carro cuando intentó cruzar la calle.

Las autoridades judiciales aún no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

