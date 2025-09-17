Hombre muere atropellado sobre la radial en Naranjo

La víctima del atropello fue un hombre de unos 50 años. Foto Archivo.

Una carretera en Naranjo de Alajuela se convirtió en escenario de un mortal accidente de tránsito.

Eso debido a que en ese sitio un hombre perdió la vida tras ser víctima de un atropello.

El hecho fue dado a conocer por la Cruz Roja, la cual informó que el accidente se dio a eso de las 8:46 p.m. en Naranjo, sobre la radial.

“Al lugar respondimos con un recurso, donde abordamos un hombre de 50 años, víctima de atropello, el cual no presentaba signos vitales”.

De momento, se desconoce cómo ocurrió el hecho, pero preliminarmente se habla de que el hombre fue atropellado por un carro cuando intentó cruzar la calle.

Las autoridades judiciales aún no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido.