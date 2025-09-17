Hombre es ejecutado a balazos en las inmediaciones de escuela en Santa Cruz

El crimen ocurrió a escasos 200 metros de una escuela en Santa Cruz. Foto Guana Noticias. (Guana Noticias/El crimen ocurrió a escasos 200 metros de una escuela en Santa Cruz. Foto Guana Noticias.)

Un sangriento crimen ocurrido a escasos metros de una escuela en Santa Cruz, Guanacaste, causó angustia y terror entre varios vecinos.

Se trató del violento homicidio de un hombre, quien fue ejecutado de múltiples balazos la tarde de este martes.

La central de la Cruz Roja confirmó a La Teja que el crimen ocurrió a eso de las 5:18 p.m. en la comunidad de Guaitil de Santa Cruz, 200 metros al sur de la escuela local.

En ese lugar, los paramédicos de la Cruz Roja encontraron a un hombre, de entre 35 y 40 años, el cual falleció a consecuencia de múltiples disparos que recibió en el cuello, el pecho y las piernas.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, pero, extraoficialmente, trascendió que se trataría de un hombre conocido en esa localidad por el alias de “Repollo”.