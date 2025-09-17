Sucesos

Hombre es ejecutado a balazos en las inmediaciones de escuela en Santa Cruz

El hombre fue ejecutado a balazos a escasos 200 metros de una escuela en Santa Cruz de Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
El crimen ocurrió a escasos 200 metros de una escuela en Santa Cruz. Foto Guana Noticias.
El crimen ocurrió a escasos 200 metros de una escuela en Santa Cruz. Foto Guana Noticias. (Guana Noticias/El crimen ocurrió a escasos 200 metros de una escuela en Santa Cruz. Foto Guana Noticias.)

Un sangriento crimen ocurrido a escasos metros de una escuela en Santa Cruz, Guanacaste, causó angustia y terror entre varios vecinos.

Se trató del violento homicidio de un hombre, quien fue ejecutado de múltiples balazos la tarde de este martes.

LEA MÁS: Bomberos son alertados por enorme incendio en planta de Demasa en Pococí

La central de la Cruz Roja confirmó a La Teja que el crimen ocurrió a eso de las 5:18 p.m. en la comunidad de Guaitil de Santa Cruz, 200 metros al sur de la escuela local.

LEA MÁS: Asesinato de Roberto Samcam: esto decidió la Fiscalía sobre los sospechosos del crimen

En ese lugar, los paramédicos de la Cruz Roja encontraron a un hombre, de entre 35 y 40 años, el cual falleció a consecuencia de múltiples disparos que recibió en el cuello, el pecho y las piernas.

LEA MÁS: Esto dice Burger King sobre violento pleito que se dio frente a su local en Plaza Real

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, pero, extraoficialmente, trascendió que se trataría de un hombre conocido en esa localidad por el alias de “Repollo”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hombre asesinado Santa CruzHomicidio Santa Cruz
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.