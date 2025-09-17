Esto dice Burger King sobre violento pleito que se dio frente a su local en Plaza Real

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en Plaza Real. (cortes/Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en Plaza Real.)

Burger King finalmente rompió el silencio y se pronunció sobre el violento zafarrancho que se armó frente al local que tienen en el centro comercial Plaza Real, en Alajuela.

La conocida cadena de restaurantes dio a conocer su posición sobre lo ocurrido, por medio de un comunicado de prensa, en el cual indicaron sentirse muy preocupados por lo que pasó la tarde de este lunes 15 de setiembre en dicho centro comercial.

“Queremos aclarar enfáticamente que desconocemos las razones que propiciaron estos enfrentamientos, los cuales no se originaron en nuestro restaurante.

“En Burger King Costa Rica no avalamos ninguna manifestación de violencia que atente contra la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar siempre la mejor atención y un ambiente seguro tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores”, detalló Burger King en su comunicado.

Este martes La Teja también envió varias consultas a los encargados de Plaza Real para conocer su versión y qué medidas tomarán ante lo sucedido, pero hasta este momento no se ha recibido una respuesta.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó a La Teja que los lamentables hechos ocurrieron a eso de la 1:30 p. m. de este lunes 15 de setiembre.

El caso se dio a conocer por medio de varios videos que se volvieron virales en redes sociales, en los cuales se observa cómo una gran cantidad de jóvenes, algunos incluso serían menores de edad, atacan salvajemente a tres oficiales de seguridad privada.

Las imágenes han causado gran indignación, porque se observa cómo los muchachos atacan en manada a los oficiales, incluso se alcanza a ver cómo agarran las sillas de un local de Burger King para golpear en la cabeza a uno de los oficiales.

Marlon Cubillo, director general de la Fuerza Pública, confirmó a La Teja que los policías se hicieron presentes al centro comercial por el altercado.

“Como a la 1:30 p. m. se nos reportó un disturbio dentro de ese centro comercial, cuando nosotros llegamos a responder al sitio, que es un lugar privado, la gente que había originado el disturbio se había dispersado, por lo que se procuramos que la situación se mantuviera con normalidad, nos mantuvimos un tiempo y luego nos retiramos”.

En cuanto a lo sucedido, Cubillo dijo que, al parecer, primero se habría dado un altercado entre varias personas, por lo que la seguridad privada tuvo que intervenir, ahí fue cuando se desató el caos.

“Intervino la seguridad privada, pero como que no tuvieron capacidad y se generó otro disturbio”, detalló.