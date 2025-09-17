Bomberos son alertados por enorme incendio en planta de Demasa en Pococí

Las llamas estarían afectando más de 4 mil metros cuadrados. Foto Caribe Actual. (Faceb/Las llamas estarían afectando más de 4 mil metros cuadrados. Foto Caribe Actual.)

Este martes por la noche, unidades del Cuerpo de Bomberos se están desplazando a la planta de la empresa Demasa, en Pococí, pues recibieron la alerta de un enorme incendio.

Bomberos informó que la alerta ingresó a las 5:36 p.m. de este martes, indicando que las llamas tienen lugar en la mencionada planta, ubicada en Jiménez de Pococí, en Limón.

“Atendemos fuego de grandes proporciones en la planta de Demasa. De momento el área supera los 4 mil metros cuadrados”, detalló Bomberos.

De momento se han despachados cuatro unidades, pero si las llamas siguen avanzado se estaría movilizando más recursos.