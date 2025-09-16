Sucesos

Fotografías aéreas muestran el caos y la destrucción que provocó torbellino en varias casas en Heredia

La Cruz Roja atendió a 12 personas tras el torbellino, pero ninguna tuvo que ser llevada a un centro médico

Por Adrián Galeano Calvo
Torbellino en Heredia. Fotos Heredia por Media Calle.
Los vecinos vivieron momentos de verdadero terror. Fotos Heredia por Media Calle. (Faceboo/Torbellino en Heredia. Fotos Heredia por Media Calle.)

El terror se apoderó de varios vecinos de Heredia la tarde de este martes, pues con mucha impotencia tuvieron que ver cómo un torbellino arrancaba los techos de sus casas.

Las autoridades informaron que la terrible situación ocurrió entre Mercedes Nortes, Mercedes Sur y San Jorge de Heredia.

Torbellino en Heredia. Fotos Heredia por Media Calle.
Las autoridades solo registraron daños materiales. Fotos Heredia por Media Calle. (Faceboo/Torbellino en Heredia. Fotos Heredia por Media Calle.)

El Cuerpo de Bomberos informó que las alertas se originaron en viviendas ubicadas 200 metros al oeste y 100 metros al sur del liceo Samuel Sáenz.

“Atendemos varias viviendas destechadas y tendido eléctrico en el suelo, debido a la presencia de fuertes vientos”, informó Bomberos.

16/09/2025, Heredia, Mercedes Norte, San Jorge, un torbellino se formó esta tarde en la zona, provocando que varias casas se vieran afectadas.
Las autoridades aún no han revelado cuántas casas resultaron afectadas. (Jose Cordero/José Cordero)

Fotografías aéreas publicadas por la página de Facebook Heredia por Media Calle, mostraron con detalle cómo varias de las casas quedaron totalmente destechadas.

En dichas imágenes también se alcanzan a ver dónde quedaron varias latas de zinc que fueron levantadas varios metros por los fuertes ventoleros.

16/09/2025, Heredia, Mercedes Norte, San Jorge, un torbellino se formó esta tarde en la zona, provocando que varias casas se vieran afectadas.
Varias viviendas fueron afectadas por el torbellino. (Jose Cordero/José Cordero)

“Instituciones de primera respuesta están en el lugar brindando la atención a las personas afectadas”, informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Por su parte, la Cruz Roja informó que tras recibir la alerta sobre lo sucedido tuvieron que atender a varias personas, afortunadamente ninguna estaba herida de gravedad, la mayoría estaban muy asustadas por el paso del torbellino.

16/09/2025, Heredia, Mercedes Norte, San Jorge, un torbellino se formó esta tarde en la zona, provocando que varias casas se vieran afectadas.
Los techos quedaron tirados por varias calles. (Jose Cordero/José Cordero)

“La Cruz Roja recibió una solicitud de ayuda en el sector de Mercedes y San Jorge de Heredia, donde nos reportan múltiples pacientes y varias casas destechadas, al lugar movilizamos dos ambulancias y un vehículo operativo. Se hace una valoración en la escena de un total de 12 pacientes en condición estable, solo uno requería traslado a un centro médico, pero este lo rehusa”, dijo Cristian Quesada, coordinador operativo regional de Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre los daños que se registraron en la zona.

Torbellino causa daños en varias casas en Heredia
