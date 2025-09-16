Detienen a Chuculum, supuesto sicario que habría asesinado por error a funcionario del Ministerio de Salud

Eugenio Androvetto Villalobos, de 53 años, fue asesinado cuando estaba en un bar junto con unos amigos (Alonso Tenorio)

El caso por el atroz homicidio del ingeniero Eugenio Androvetto Villalobos, de 53 años, quien era funcionario del Ministerio de Salud, tuvo un importante avance, el cual será clave para que se haga justicia por su trágica muerte.

La tarde de este martes, el Ministerio Público reveló que tras cinco meses en fuga, las autoridades policiales finalmente detuvieron al supuesto sicario responsable por la muerte de Androvetto, un hombre apellidado Solano Rosales, alias “Chuculum”.

La Fiscalía Adjunta de San José, del Primer Circuito Judicial, reveló que el supuesto gatillero fue detenido el pasado 10 de setiembre en barrio Sinaí, en San Pedro, en San José.

“Pese a que intentó evadir las acciones de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional y de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial, fue capturado y puesto a las órdenes del Ministerio Público para la toma de declaración indagatoria y solicitud de medida cautelar”, informó la Fiscalía.

El Ministerio Público indicó que Chuculum pasará un buen tiempo alejado de las calles, pues la Fiscalía a cargo del caso consiguió seis meses prisión preventiva, mientras se le investiga por cuatro delitos de homicidio calificado, uno de ellos en grado de tentativa.

Anteriormente, el OIJ reveló que Eugenio Androvetto fue asesinado por error la madrugada del 28 de julio del 2024, cuando se encontraba con unas amistades en el bar Las Tunas, cerca de la Municipalidad de San José.

Según la Policía Judicial, una tercera persona señaló a Androvetto para que Solano le disparara, sin saber que ese no era el objetivo real.