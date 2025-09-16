Líderes de violentos robos recibieron un gran golpe judicial pese a estar prófugos

Las autoridades judiciales de San Carlos, en la zona norte del país, han logrado recuperar varios carros de alta gama que habrían sido robados por dos sujetos de apellidos Sánchez (23 años) y Ruiz (32), quienes siguen prófugos.

Así lo confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ, luego de los allanamientos que ejecutaron los investigadores la mañana de este martes 16 de setiembre.

“En este caso se han logrado recuperar al menos 10 vehículos de los que se han robado en las últimas semanas”, aseguró Zúñiga.

A la izquierda, el sospechoso de apellido Sánchez, de 23 años y presunto líder del grupo criminal y, a la derecha, l otro sospechoso de apellido Ruiz, de 32 años. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

Agregó, que los casos con los que vinculan a esta banda fueron bastante mediáticos, debido a la seguidilla de este tipo de robos, el jerarca explicó la manera en la que operaban.

“En menos de dos o tres semanas se da una cantidad importante de eventos, estamos en la búsqueda de estas dos personas para detenerlas y enviarlas a las autoridades judiciales correspondientes.

“Ellos lo que hacían era que buscaban, casas de una plusvalía importante y esperaban para poder en algún momento ingresar a la casa, robar a las personas, pero también se les sustraían los vehículos de alta gama que tenían, estos vehículos lo que hacían era llevárselos a Pococí para reutilizarlos en otra actividad ilícita”, señaló Zúñiga.

Uno de los automóviles robados estaba en una venta de carros en Guápiles y tres más en distintas viviendas de Guácimo.

Los robos han ocurrido en Sarapiquí y en San Carlos.

En uno de los casos habrían abusado sexualmente de una mujer, mientras que en otro golpearon brutalmente a una víctima.

Los sospechosos estudiaban previamente las casas y, tras intimidar a los ocupantes, sustraían automóviles de lujo. Según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga, a Telenoticias, los vehículos eran posteriormente comercializados en el mercado local, lo que les generaba cuantiosas ganancias ilícitas.

Las autoridades vinculan a esta agrupación con al menos siete casos recientes en San Carlos, hechos que mantenían a la población atemorizada por la creciente ola de violencia.

Durante los allanamientos, el OIJ localizó pertenencias de víctimas, entre ellas varios celulares.

