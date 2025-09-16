Edificio al que se le arrancaron las ventanas en San José por vientos mantiene zona en alerta

En el edificio amarraron la estructura con mecates. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El edificio cuyas ventanales fueron arrancados por la fuerza del viento y las lluvias del lunes 15 de setiembre en San José sigue siendo una amenaza para quienes caminan por esa zona.

Así se veía este martes la zona del desastre. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

16/09/2025 Edificio en ruinas San José sobre avenida central y calle 9 el día de ayer cayeron los ventanales sobre unos carros. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este martes La Teja visitó la zona y nos percatamos de que se amarraron mecates amarillos para tratar de sostener los marcos de las ventanas y evitar que vuelvan a salir volando y provocando pánico, como ya ocurrió.

La zona sigue siendo insegura para los peatones. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La emergencia se dio en la parada de Vargas de Araya, y el edificio sigue siendo inseguro, por lo que hay presencia de la Policía Municipal en las cercanías del edificio.

Los comerciantes aseguraron que el viento era exagerado. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Al parecer, los bomberos recomendaron a los comerciantes no abrir los negocios por la inestabilidad.

Los vidrios cayeron sobre dos carros, por dicha que nadie resultó herido pese a que por ese lugar camina gran cantidad de personas a diario.

Doña Ana Mejías, una vendedora de lotería, quien siempre está en la esquina del edificio, fue una de las que se salvó.

Ella aseguró que por la dirección y fuerza del viento en ese momento la mayoría de gente caminaba por el otro lado y eso evitó una tragedia.

Ella comentó que fue como que el viento se “apoderó” del edificio y arrancó los ventanales.

El lunes se dio la llegada de la Onda Tropical #30 por lo que para este martes también se esperan lluvias de consideración, el país se encuentra en alerta amarilla.