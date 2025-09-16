Edificio al que se le arrancaron las ventanas en San José por vientos mantiene zona en alerta

El edificio cuyas ventanales fueron arrancados por la fuerza del viento y las lluvias del lunes 15 de setiembre en San José sigue siendo una amenaza para quienes caminan por esa zona.
Este martes La Teja visitó la zona y nos percatamos de que se amarraron mecates amarillos para tratar de sostener los marcos de las ventanas y evitar que vuelvan a salir volando y provocando pánico, como ya ocurrió.
La emergencia se dio en la parada de Vargas de Araya, y el edificio sigue siendo inseguro, por lo que hay presencia de la Policía Municipal en las cercanías del edificio.
Al parecer, los bomberos recomendaron a los comerciantes no abrir los negocios por la inestabilidad.
Los vidrios cayeron sobre dos carros, por dicha que nadie resultó herido pese a que por ese lugar camina gran cantidad de personas a diario.
Doña Ana Mejías, una vendedora de lotería, quien siempre está en la esquina del edificio, fue una de las que se salvó.
Ella aseguró que por la dirección y fuerza del viento en ese momento la mayoría de gente caminaba por el otro lado y eso evitó una tragedia.
Ella comentó que fue como que el viento se “apoderó” del edificio y arrancó los ventanales.
El lunes se dio la llegada de la Onda Tropical #30 por lo que para este martes también se esperan lluvias de consideración, el país se encuentra en alerta amarilla.