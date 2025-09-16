Fotografías revelan los impresionantes daños causados por torbellino en Heredia

El torbellino pasó con mucha fuerza por las comunidades heredianas. Foto Facebook Heredia por media calle. (FAcebook/Torbellino en Heredia. Foto Facebook Heredia por media calle.)

Vecinos de Heredia vivieron momentos de verdadero terror tras el arrasador paso de un torbellino, el cual dejó varias viviendas sin techo.

De acuerdo con las autoridades, el torbellino pasó entre Mercedes Norte, Mercedes Sur y San Jorge de Heredia.

LEA MÁS: Edificio al que se le arrancaron las ventanas en San José por vientos mantiene zona en alerta

Algunas casas sufrieron graves daños. Foto Facebook Heredia por media calle. (FAcebook/Torbellino en Heredia. Foto Facebook Heredia por media calle.)

El Cuerpo de Bomberos informó que los principales daños se registraron en viviendas ubicadas 200 metros al oeste y 100 metros al sur del liceo Samuel Sáenz.

“Atendemos varias viviendas destechadas y tendido eléctrico en el suelo debido a la presencia de fuertes vientos”, indicó Bomberos.

LEA MÁS: Intentan salvar a bebé quemada con agua hirviendo y evitarle más de 15 horas de dolor

Los ventoleros arrancaron varias latas de los techos. Foto Facebook Heredia por media calle. (FAcebook/Torbellino en Heredia. Foto Facebook Heredia por media calle.)

LEA MÁS: Mujer que acompañó a joven que murió en catarata La Leona le tomó estas dos fotos antes de morir

En la página de Facebook Heredia por Media Calle, varias personas publicaron impresionantes imágenes de los daños que causó el paso del torbellino.

De momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre los daños que se registraron en la zona.