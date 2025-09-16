Intentan salvar a bebé quemada con agua hirviendo y evitarle más de 15 horas de dolor

Una pequeñita de un año y medio sufrió quemaduras con agua hirviendo en su pecho, las piernas y brazos.

La lamentable situación fue confirmada por la Cruz Roja, la mañana de este martes 16 de setiembre, en Bajo Bley, Sur de Telire, en el Caribe del país.

La Cruz Roja trata de hacer un vuelo ambulancia, pero también se desplazan por tierra hasta Bajo Bley, Sur de Telire. Foto: Ilustrativa (Cortesía/Cortesía Cruz Roja Costarricense)

Ante esta emergencia, se está movilizando personal hacia Alto Cohen como medida preventiva en caso de que no sea posible realizar el vuelo de evacuación.

“Cabe destacar que el traslado a pie hacia un centro médico implica alrededor de 15 horas de caminata y que las condiciones climáticas se encuentran complicadas debido a las fuertes lluvias en la zona”, señalaron en la Cruz Roja.

