Inicia búsqueda de dos hombres que desaparecidos en una de las playas más conocidas del país

La fuerza del mar en el Pacífico Central arrastró a dos hombres que ahora están desaparecidos.

Esta desgracia ocurrió durante el recién fin de semana largo, por la Independiencia.

LEA MÁS: Hombre desaparece tras ser arrastrado por la corriente en playa Herradura

La Cruz Roja se mantiene en playa Herradura y en playa Jacó. (Cruz Roja)

La Cruz Roja confirmó que desde tempranas horas de este martes 16 de setiembre, iniciaron los rastreos en playa Herradura y en playa Jacó.

“Ambos son hombres y se les está buscando”, indicaron en la oficina de prensa de la benemérita.

LEA MÁS: Hallan cuerpo de hombre que desapareció tras caer a poza en catarata El Salto en Alajuela

Las tragedias ocurrieron durante este lunes 15 de setiembre, las circunstancias que mediaron en estas emergencias no han trascendido.

Las víctimas son buscadas con motos acuáticas y también por tierra, los rescatistas se mantienen en el sitio.

LEA MÁS: Hombre está en condición crítica luego de ser alcanzado por un rayo