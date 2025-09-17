Terrible atropello cobra la vida de un hombre en la autopista general Cañas

En un extraño accidente, el conductor de un pick up murió sobre la carretera General Cañas, en sentido Alajuela hacia San José.

La Cruz Roja confirmó que atendieron la situación antes de las 7 a. m. de este miércoles 17 de setiembre, a 300 metros del hotel Corobicí.

La tragedia ocurrió la mañana de este miércoles en sentido Alajuela a San José. Foto: Rafael Pacheco Granados/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es un hombre adulto, víctima de atropello sin signos vitales”, señalaron en la benemérita.

La versión no oficial es que, en apariencia el conductor del pick up se bajó del carro, caminó a un lado de la carretera y en ese momento fue atropellado por otro vehículo que circulaba en el mismo sentido.

Las autoridades de la Policía de Tránsito y de la Cruz Roja se mantienen en el sitio, esperando que personal del OIJ levante el cuerpo e investigue las verdaderas causas de esta tragedia.

