Sucesos

Terrible atropello cobra la vida de un hombre en la autopista general Cañas

La tragedia ocurrió la mañana de este miércoles en sentido Alajuela a San José

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

En un extraño accidente, el conductor de un pick up murió sobre la carretera General Cañas, en sentido Alajuela hacia San José.

La Cruz Roja confirmó que atendieron la situación antes de las 7 a. m. de este miércoles 17 de setiembre, a 300 metros del hotel Corobicí.

LEA MÁS: Hombre muere atropellado sobre la radial en Naranjo

Presas en General Cañas y Ruta 27
La tragedia ocurrió la mañana de este miércoles en sentido Alajuela a San José. Foto: Rafael Pacheco Granados/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es un hombre adulto, víctima de atropello sin signos vitales”, señalaron en la benemérita.

La versión no oficial es que, en apariencia el conductor del pick up se bajó del carro, caminó a un lado de la carretera y en ese momento fue atropellado por otro vehículo que circulaba en el mismo sentido.

LEA MÁS: Un hombre se metió a un antiguo hotel en San José y ahí encontró su violenta muerte

Las autoridades de la Policía de Tránsito y de la Cruz Roja se mantienen en el sitio, esperando que personal del OIJ levante el cuerpo e investigue las verdaderas causas de esta tragedia.

LEA MÁS: Hombre es asesinado de cuatro puñaladas en barrio marcado por la violencia

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
atropello en la General Cañasfallecido en la General Cañasconductor de pick up muere atropellado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.