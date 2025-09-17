Sucesos

Hombre es asesinado de cuatro puñaladas en barrio marcado por la violencia

La víctima quedó tendida en la calle sin vida la madrugada de este miércoles

Por Alejandra Morales

Un hombre fue asesinado de al menos cuatro puñaladas tras, en apariencia, participar en una riña.

La alerta de la situación trascendió a las 2:15 a. m. de este miércoles 17 de setiembre, en Concepción Abajo de Alajuelita, San José.

La víctima quedó tendida en la calle sin vida la madrugada de este miércoles. (Jose Cordero/José Cordero)

“Se informa de persona herida por puñal, en escena un hombre entre 20 años a 25 años con estocada en tórax sin signos vitales”, detallaron en la Cruz Roja.

La Fuerza Pública llegó al sitio y custodió la escena del crimen, de momento, no hay personas detenidas por este violento hecho.

Costa Rica contabiliza 614 homicidios en lo que llevamos del año, San José es la provincia más violenta con 206 asesinatos.

Los puñales han sido utilizados en al menos 60 hechos de muerte durante este año.

