Un hombre se metió a un antiguo hotel en San José y ahí encontró su violenta muerte

Ingresar al antiguo hotel Europa en el centro de San José le costó la vida a un hombre que aún no ha sido identificado.

“Se informa de un hombre de 45 años aproximadamente con impactos en el tórax, sin signos vitales”, dijeron en la Cruz Roja.

Sufrió las heridas en una pantorrilla, en el cuello y en el tórax.

LEA MÁS: Hombre es asesinado de cuatro puñaladas en barrio marcado por la violencia

El sujeto recibió heridas de muerte en una pantorrilla, en el cuello y en el tórax. Foto Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Los agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ atendieron la situación y la versión que manejan es que, al parecer, el fallecido sería un indigente.

“De acuerdo a la versión preliminar, las instalaciones pertenencen a un oriental, siendo que el mismo, aparentemente instaló alarmas y estas se activaron, al llegar al sitio, encontró al hombre quien, supuestamente, hacía destrozos en el sitio, en apariencia el oriental le pide que se vaya del lugar y este sujeto lo habría atacado con un tubo, por lo que el oriental se defiende con un arma de fuego y lo impacta”, señalaron en el OIJ.

LEA MÁS: Hombre es ejecutado a balazos en las inmediaciones de escuela en Santa Cruz

Esta situación trascendió a las 12:59 a. m. de este miércoles 17 de setiembre, en avenida 5, calle 0 en Merced, San José.

El oriental se trasladó por sus propios medios a un centro médico.

Este caso sigue bajo investigación judicial.

LEA MÁS: Mujer que acompañó a joven que murió en catarata La Leona le tomó estas dos fotos antes de morir