Hallan los cuerpos de los dos hombres ahogados en playas turísticas de Costa Rica

Los cuerpos de dos hombres, de apellidos Arias Mendoza, de 32 años y Marín Córdoba, de 40 años, fueron encontrados la mañana de este miércoles 17 de setiembre, tras desaparecer en dos concurridas playas del Pacífico Central de Costa Rica.

Jorge Matamoros, coordinador operativo regional, señaló que uno de los cuerpos lo encontraron a las 6:50 a. m. y el otro minutos después.

“Tras poco más de 24 horas de búsqueda se logra la ubicación de los dos cuerpos de los desaparecidos desde el 15 de setiembre, uno en playa Herradura y otro en playa Jacó, con el apoyo de embarcaciones de lugareños y 10 cruzrojistas y de Guardacostas fue posible encontrarlos”, dijo Matamoros.

La Cruz Roja se mantiene en playa Herradura y en playa Jacó. (Cruz Roja)

Las tragedias ocurrieron durante este lunes 15 de setiembre, las circunstancias que mediaron en estas emergencias no han trascendido.

A ellos los buscaron 10 cruzrojistas, tres ambulancias, además de un jetski y guardacostas.

En lo que llevamos de este 2025 han fallecido 92 personas por accidentes acuáticos, otras 27 personas han sido llevadas en condición crítica a los centros médicos.

