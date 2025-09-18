Sucesos

Hombre es ejecutado a balazos en solitaria calle de lastre en Parrita

La Cruz Roja informó que el crimen ocurrió la noche de este miércoles

Por Adrián Galeano Calvo
El violento homicidio ocurrió en una solitaria calle de lastre. Foto Diario Mirador.
Una solitaria calle de lastre se convirtió en el escenario de un sangriento crimen, el cual llenó de angustia a los vecinos de una comunidad muy golpeada por la violencia.

Se trató del homicidio de un hombre al que le arrebataron la vida de varios balazos.

La central de la Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 7:40 p.m. en la localidad de Parcelas de Damas, en Parrita, Puntarenas.

El comité local de la zona despachó una ambulancia al sitio tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego. A su llegada los paramédicos encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba disparos en el pecho.

Según fotografías que circulan en redes sociales, y que no publicaremos por respeto a los seres queridos del ahora fallecido, se observa que el quedó tendido boca arriba a un lado de la calle de lastre.

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión preliminar de cómo habría ocurrido el ataque.

Homicidio ParritaHombre asesinado Parrita
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

