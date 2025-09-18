Hombre es ejecutado a balazos en solitaria calle de lastre en Parrita

El violento homicidio ocurrió en una solitaria calle de lastre. Foto Diario Mirador. (Facebook/El violento homicidio ocurrió en una solitaria calle de lastre. Foto Diario Mirador.)

Una solitaria calle de lastre se convirtió en el escenario de un sangriento crimen, el cual llenó de angustia a los vecinos de una comunidad muy golpeada por la violencia.

Se trató del homicidio de un hombre al que le arrebataron la vida de varios balazos.

La central de la Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 7:40 p.m. en la localidad de Parcelas de Damas, en Parrita, Puntarenas.

El comité local de la zona despachó una ambulancia al sitio tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego. A su llegada los paramédicos encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba disparos en el pecho.

Según fotografías que circulan en redes sociales, y que no publicaremos por respeto a los seres queridos del ahora fallecido, se observa que el quedó tendido boca arriba a un lado de la calle de lastre.

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión preliminar de cómo habría ocurrido el ataque.