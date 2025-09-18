OIJ revela cómo ocurrió homicidio de hombre ejecutado en calle de lastre en Quepos

El violento homicidio ocurrió en una solitaria calle de lastre. Foto Diario Mirador. (Facebook/El violento homicidio ocurrió en una solitaria calle de lastre. Foto Diario Mirador.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cómo habría ocurrido el atroz homicidio de un hombre, cuyo cuerpo quedó tendido a la orilla de una solitaria calle de lastre en Quepos, Puntarenas.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial dio a conocer que la víctima de ese crimen fue un hombre apellidado Mora, de 44 años, quien sería vecino de esa zona.

De acuerdo con las autoridades, el homicidio ocurrió a eso de las 7:40 p.m. de este miércoles en el sector de Parcelas, en Damas de Quepos.

“En apariencia, el ofendido transitaba sobre vía pública cuando fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y aparentemente estos, sin mediar palabra alguna, le dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

De la lluvia de disparos, seis de estos alcanzaron a impactar a Mora, la mayoría en el pecho, causándole la muerte de forma inmediata. En cuanto a los sicarios, estos lograron darse a la fuga.

De momento, el OIJ no ha determinado cuál sería el móvil detrás de este homicidio, pero por cómo se dieron los hechos no se descarta que pudiese tratarse de un aparente ajuste de cuentas.

El cantón de Quepos ha sido marcado por la violencia en las últimas semanas, pues el pasado 25 de agosto se dio un triple homicidio en el que una de las víctimas fue una muchacha inocente de 16 años; mientras que el 28 de agosto ocurrió un doble homicidio, en el que una mujer inocente perdió la vida.