Este era el muchacho cargado de ilusiones que murió en aparente lío pasional

El joven que fue asesinado en un aparente lío pasional estaba cargado de ilusiones, pero sufrió una trágica muerte.

Israel Espinoza Lazo asesinado de un balazo en el tórax.Foto:Cortesía (Cortesí/Cortesía)

El hecho de violencia en luto la madrugada de este domingo la comunidad de Pital, en San Carlos de Alajuela, donde un joven de 20 años fue asesinado.

El fallecido fue identificado como Israel Espinoza Lazo de 20 años y es originario de Nicaragua, así lo han identificado los medios nicaragüenses, que también han recalcado la violencia que se sufre en Costa Rica en los últimos meses, ya que otros coterráneos también han encontrado la muerte de manera trágica.

La emergencia ingresó a la 1:33 a. m., en las cercanías del Banco Nacional.

Según las primeras investigaciones, en ese sitio se dio una riña entre un grupo de personas que llegaron en un carro, cuando se escucharon varios disparos. Al parecer, el crimen se dio por un pleito pasional.

La Cruz Roja confirmó que el hombre recibió un balazo en el tórax, pero cuando ellos lo atendieron, ya no presentaba signos de vida.

El violento hecho mantiene consternados a los vecinos, los agentes judiciales se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Medicatura Forense.

El OIJ no dio detalles sobre el móvil, solo indicaron que los agentes se encuentran investigando el caso para saber qué ocurrió.

Un allegado del muchacho contó que la triste noticia los despertó este domingo.

“Empecé a escuchar varios mensajes y me desperté y en eso agarré el celular y vi el WhatsApp era una amistad para contarme lo ocurrido, la verdad sentí mucha tristeza porque era muy joven, un muchacho con mucha ilusión que solo encontró la muerte, no sabemos qué fue lo que ocurrió aún no hemos podido hablar con sus familiares”, dijo el amigo.