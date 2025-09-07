Hallazgo de cuerpo en carretera conmocionó a vecinos

Un hombre fue encontrado tirado a la orilla de la carretera en el sector de Nosara de Nicoya, Guanacaste. El hallazgo llenó de pánico a los vecinos la noche del sábado.

El hallago estremeció a los vecinos de Nosara en Nicoya, Guanacaste. Foto: Cruz Roja Costarricense

Según el reporte de Cruz Roja, el hombre adulto presentaba un fuerte trauma craneoencefálico (golpe en la cabeza), lo que hace presumir que habría sido víctima de un violento hecho.

La alerta se dio a las 8:19 p. m., por lo que al lugar se desplazó ambulancia, sin embargo, al llegar los socorristas confirmaron que ya no había nada que hacer por el hombre.

Las autoridades judiciales deberán determinar si se trató de un accidente de tránsito, o un hecho de violencia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó del levantamiento del cuerpo.