Sucesos

Hallazgo de cuerpo en carretera conmocionó a vecinos

Víctima encontrada en Nosara, Guanacaste tenía un fuerte golpe en la cabeza

Por Silvia Coto

Un hombre fue encontrado tirado a la orilla de la carretera en el sector de Nosara de Nicoya, Guanacaste. El hallazgo llenó de pánico a los vecinos la noche del sábado.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hallago estremeció a los vecinos de Nosara en Nicoya, Guanacaste. Foto: Cruz Roja Costarricense

Según el reporte de Cruz Roja, el hombre adulto presentaba un fuerte trauma craneoencefálico (golpe en la cabeza), lo que hace presumir que habría sido víctima de un violento hecho.

La alerta se dio a las 8:19 p. m., por lo que al lugar se desplazó ambulancia, sin embargo, al llegar los socorristas confirmaron que ya no había nada que hacer por el hombre.

Las autoridades judiciales deberán determinar si se trató de un accidente de tránsito, o un hecho de violencia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó del levantamiento del cuerpo.

hallazgo cuerpofallecido en carreteraaccidentehombre fallecidonicoyanosaraguanacaste
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

