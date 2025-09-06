Sucesos

Fatal accidente: un fallecido, dos personas prensadas y largas presas en Cartago

Socorristas están atendiendo el accidente en Ochomogo

Por Silvia Coto

Un accidente dejó a una persona fallecida y dos más que están prensadas en Ochomogo en Cartago.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El accidente ocurrió en Ochomogo en Cartago. Foto: Cruz Roja Costarricense

La emergencia es atendida por múltiples ambulancias cerca de la gasolinera Cristo Rey, en sentido Cartago - San José, por lo que se reportan presas en los alrededores.

De momento, lo que la Cruz Roja reporta es que un carro chocó contra un árbol al salirse de la vía.

Al parecer, el conductor iba a dar la vuelta en el retorno y perdió el control.

Al llegar al lugar, los socorristas atendieron a un paciente que no presentaba signos vitales, mientras que se trabaja en la liberación de dos personas que permanecen prensadas, una de ellas inconsciente.

Si debe viajar por esa zona es mejor que tome rutas alternas.

accidentechoqueochomogoun fallecidocartagocruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

