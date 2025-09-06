Fatal accidente: un fallecido, dos personas prensadas y largas presas en Cartago

Un accidente dejó a una persona fallecida y dos más que están prensadas en Ochomogo en Cartago.

El accidente ocurrió en Ochomogo en Cartago. Foto: Cruz Roja Costarricense

La emergencia es atendida por múltiples ambulancias cerca de la gasolinera Cristo Rey, en sentido Cartago - San José, por lo que se reportan presas en los alrededores.

De momento, lo que la Cruz Roja reporta es que un carro chocó contra un árbol al salirse de la vía.

Al parecer, el conductor iba a dar la vuelta en el retorno y perdió el control.

Al llegar al lugar, los socorristas atendieron a un paciente que no presentaba signos vitales, mientras que se trabaja en la liberación de dos personas que permanecen prensadas, una de ellas inconsciente.

Si debe viajar por esa zona es mejor que tome rutas alternas.