Desatar el pánico en su comunidad tuvo consecuencias para cuatro hombres

Los hombres fueron detenidos durante varios allaamientos. Foto ilustrativa (John Durán/John Durán)

El Juzgado Penal de Limón dictó tres meses más de prisión preventiva a cuatro hombres vinculados con tentativas de homicidio, amenazas y violentos robos en el sector de Cieneguita, Limón.

Los sospechosos son de apellidos: Ramos, Solís, Sultón y Lowe.

Los imputados fueron detenidos en enero de 2025 durante allanamientos realizados en sus viviendas, donde las autoridades encontraron armas, cargadores extensibles y en caracol, una joya robada y prendas utilizadas para cometer los asaltos.

El primer hecho violento con que los vinculan ocurrió en octubre de 2024, en la entrada a playa Piuta, cuando Lowe presuntamente disparó a un hombre que logró escapar.

El 3 de diciembre, Ramos y Solís habrían amenazado de muerte a una mujer con un fusil de asalto cerca de un bar.

Mientras que cinco días después, Lowe interceptó a otra víctima y le disparó en varias ocasiones, logró herirlo en la cara y la pierna.

El 13 de diciembre, Ramos y Sultón utilizaron armas para apuntar a un hombre; aunque el arma falló, lograron llevarse sus pertenencias.

El último ataque fue el 18 de diciembre, cuando los sospechosos habrían disparado unas 20 veces contra la casa de otra víctima, sin lograr impactarla.

Los sospechosos tenían a la comunidad viviendo en un estado de pánico.

El Ministerio Público mantiene la investigación abierta, mientras los imputados permanecen en prisión por la violencia con que actuaban, el fiscal había solicitado la ampliación de las medidas cautelares que finalmente fueron aceptadas por el juez.

El caso se encuentran en una etapa de recolección de pruebas para que la Fiscalía realice la solicitud de audiencia preliminar y se defina si los sospechosos enfrentan un juicio por los delitos.