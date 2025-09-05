Papá ya fallecido se apareció en sueño de hija y lo que le dijo permitió que hallaran su cuerpo en Pico Blanco

Don Rodrigo Badilla está desaparecido desde el jueves. (Facebo/Don Rodrigo Badilla está desaparecido desde el jueves.)

María José Badilla hija de Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años, quien murió en las montañas de Pico Blanco, Escazú, relató cómo fue que encontró a su papá.

Él estuvo desaparecido durante 11 días, en los cuales hubo búsquedas sin resultado positivo.

La joven no descansó hasta saber qué pasó con él y fue así como la mañana de este jueves 4 de setiembre, encontraron el cuerpo de este padre de familia.

“Ayer (miércoles) soñé con mi papá donde él me decía la ubicación exacta de donde estaba y con la fe en Dios y ayuda logré llegar a él”, manifestó la joven mediante sus redes sociales con fotografías de su ser querido.

La joven reiteró el gran amor que le tiene a su papá, así como las fuerzas para no agotarse física ni mentalmente durante esos días de incertidumbre.

Baquiano e hija de desaparecido encontraron cuerpo

Yosen Rosas, un baquiano que ayudó en el rastreo, fue quien encontró el cuerpo. Él andaba en la búsqueda junto con familiares del hombre, quienes no descansaron hasta dar con él.

La incertidumbre terminó para esta familia, que solo desea despedir a su ser querido.

Al sitio también se movilizó Cruz Roja y agentes del OIJ, quienes están a cargo de la escena para levantar el cuerpo.

A Rodrigo se le perdió el rastro el lunes 25 de agosto, cuando fue a trabajar y no llegó a su casa a almorzar, como acostumbraba a hacerlo.

Lo buscaron con drones equipados con cámaras térmicas, con perros adiestrados y personal de búsqueda.

Este sitio es el cuarto cerro más alto de la Gran Área Metropolitana, tiene muchos guindos, cañones, cataratas y quebradas, todos estos sitios son registrados por los rescatistas.

Desde la tarde del lunes los cuerpos de emergencia buscan a don Rodrigo en Pico Blanco. (Cruz Roja/Desde la tarde del lunes los cuerpos de emergencia buscan a don Rodrigo en Pico Blanco.)

Rodrigo tenía un negocio de venta de repuestos, que lo obligaba a estar pendiente del celular; sin embargo, dejó de contestar y esto alarmó a los allegados.

El cerro Pico Blanco es muy boscoso. (Rafael Pacheco Granados)

