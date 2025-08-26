Sucesos

Situación de pescadores que llevaban cinco días a la deriva tuvo un final feliz pero inesperado

Los seres queridos de los pescadores nunca perdieron la fe de verlos regresar con vida

Por Adrián Galeano Calvo
Los cuatro pescadores pasaron cinco días a la deriva. Foto MSP.
Los cuatro pescadores pasaron cinco días a la deriva. Foto MSP. (Facebook/Los cuatro pescadores pasaron cinco días a la deriva. Foto MSP.)

Un milagro en alta mar, así se podría describir lo que vivieron cuatro pescadores que lograron regresar a casa tras haber pasado cinco días a la deriva.

Carlos Eugenio Herrera, Erasmo Avendaño Herrera, Yelsin Chávez Pavón y José Rodríguez Olivares, salieron el jueves de la semana pasada a cumplir con su trabajo en el mar, pero una falla en la embarcación los dejó sin posibilidades de regresar.

La preocupación de sus seres queridos hizo que estos buscaran a las autoridades, las cuales tenían dos días de mantener una intensa búsqueda por mar y aire, pero no lograban dar con la embarcación.

El milagro se dio la tarde de este lunes, cuando un avión patrullero de los Estados Unidos divisó el barco de los pescadores 26 millas náuticas al suroeste de Flamingo, en Santa Cruz de Guanacaste.

Los cuatro pescadores pasaron cinco días a la deriva. Foto MSP.
Los pescadores se encontraban en buenas condiciones. Foto MSP. (Facebook/Los cuatro pescadores pasaron cinco días a la deriva. Foto MSP.)

“Los pescadores fueron vistos inicialmente por una aeronave de Estados Unidos a las 5:45 de la tarde del lunes, tras lo cual una lancha interceptora del Guardacostas los logró contactar.

“Fue así como poco después de la medianoche, los náufragos fueron trasladados hasta la Estación de Guardacostas de Murciélago, ubicada en Puerto Mora de La Cruz, Guanacaste, donde los esperaba personal de la Cruz Roja Costarricense, así como familiares”, informó Seguridad Pública.

Las autoridades señalaron que los cuatro pescadores se encontraban en muy buenas condiciones de salud, solo un poco deshidratados, por lo cual no requirieron atención médica.

Pescadores a la derivaPescadores rescatados
