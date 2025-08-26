Sucesos

Se extiende búsqueda de motociclista que desapareció tras entrar caminando a Pico Blanco

Se trata de un hombre apellidado Badilla que dejó su motocicleta en la entrada a este sector

Por Adrián Galeano Calvo
Accidente avioneta Escazú
El hombre se encuentr desaparecido desde la tarde del lunes Foto Cruz Roja/Archivo. (Cruz Roja)

Los cuerpos de emergencia reanudaron la búsqueda de un motociclista que está desaparecido luego de que ingresó caminando a la montaña de Pico Blanco, en Escazú.

Se trata de un hombre apellidado Badilla, de 40 años, de quien no se sabe nada desde la tarde de este lunes.

“Se informa de un hombre de 40 años, el cual se presume que ingresó a la montaña de Pico Blanco en horas de la tarde. El mismo viajaba en una moto, la cual dejó en la entrada, no se sabe nada del mismo, hay familiares que dan el aviso”, detalló la Cruz Roja.

Los rescatistas trabajaron con dos patrullas y realizaron un rastreo por varias horas en distintos puntos de la montaña, pero no lograron encontrar al hombre.

A primeras horas de la mañana de este martes los cuerpos de emergencia reanudaron el operativo de búsqueda en dicha montaña.

Hombre perdido en Pico BlancoCruz Roja
