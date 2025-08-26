Sucesos

Rayo desata mortal tragedia dentro de finca piñera

La Cruz Roja confirmó la terrible que encontraron al llegar la finca piñera

Por Adrián Galeano Calvo
Los dos hombres se encontraban denro de una finca piñera cuando ocurrió la tragedia. Foto con fines ilustrativos.

Una finca piñera fue escenario de una aterradora tragedia, pues en ese lugar dos hombres perdieron la vida tras ser alcanzados por un rayo.

El mortal hecho fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que la lamentable situación ocurrió dentro de una propiedad ubicada en Duacarí de Guácimo, en Limón.

“Al llegar al lugar, en una piñera de la zona, los socorristas abordaron a dos hombres, de aproximadamente 45 años, quienes no presentaban signos vitales”, destacó la Cruz Roja.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales correspondientes.

