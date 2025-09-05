Hombre tocó el portón de un apartamento, le abrieron y cuando entró desató ola de muerte

La Fiscalía Adjunta de Desamparados logró que un hombre de apellidos Arce Portuguez fuera condenado a 30 años de prisión, tras ser declarado responsable de cometer dos asesinatos.

Por dos homicidios el hombre pasará 30 años preso. (choochart choochaikupt/iStock)

Las víctimas eran Alexander Villalta Monroy y Mauricio López Lara.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Desamparados

Según la prueba presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 26 de julio del 2024, en un apartamento ubicado en Torremolinos de Desamparados.

El imputado llegó al apartamento, tocó el portón y entró hasta las habitaciones, allí se dio una discusión donde el imputado abrió fuego contra las víctimas, provocándoles la muerte en el sitio.

A petición de la Fiscalía, el sentenciado continuará cumpliendo prisión preventiva, mientras la sentencia adquiere firmeza.

Uno de los hombres asesinados era miembro de la banda los Lara.