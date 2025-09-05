Sucesos

Se acabó la libertad para uno de los condenados más buscados por violación

Hombre fue capturado luego de más de dos meses en fuga

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre que llevaba más de dos meses en fuga y cargaba una pena de 30 años de cárcel por violación fue detenido por el agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Escazú.

Un hombre de 67 años fue capturado para que empiece a pagar la pena de 30 años por violación que tiene encima
Un hombre de 67 años fue capturado para que empiece a pagar la pena de 30 años por violación que tiene encima (oij/oij)

Los agentes de Capturas y Presentaciones del OIJ recibieron la orden de detener al hombre que era requerido por los tribunales desde el 26 de junio pasado, día en que se dio a la fuga.

LEA MÁS: Papá ya fallecido se apareció en sueño de hija y lo que le dijo permitió que hallaran su cuerpo en Pico Blanco

El sentenciado es un hombre 67 años, y a quien los agentes agarraron cuando caminaba por el centro de Escazú tranquilamente.

LEA MÁS: Hombre tocó el portón de un apartamento, le abrieron y cuando entró desató ola de muerte

El hombre fue presentado ante las autoridades para que empiece a descontar la pena.

LEA MÁS: Ataque a balazos en Moravia, San José, terminó en tragedia

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
oijdetenido violaciónmás buscadosescazúviolación
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.