Se acabó la libertad para uno de los condenados más buscados por violación

Un hombre que llevaba más de dos meses en fuga y cargaba una pena de 30 años de cárcel por violación fue detenido por el agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Escazú.

Un hombre de 67 años fue capturado para que empiece a pagar la pena de 30 años por violación que tiene encima (oij/oij)

Los agentes de Capturas y Presentaciones del OIJ recibieron la orden de detener al hombre que era requerido por los tribunales desde el 26 de junio pasado, día en que se dio a la fuga.

El sentenciado es un hombre 67 años, y a quien los agentes agarraron cuando caminaba por el centro de Escazú tranquilamente.

El hombre fue presentado ante las autoridades para que empiece a descontar la pena.

