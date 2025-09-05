Se acabó la libertad para uno de los condenados más buscados por violación

Un hombre que llevaba más de dos meses en fuga y cargaba una pena de 30 años de cárcel por violación fue detenido por el agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Escazú.
Los agentes de Capturas y Presentaciones del OIJ recibieron la orden de detener al hombre que era requerido por los tribunales desde el 26 de junio pasado, día en que se dio a la fuga.
El sentenciado es un hombre 67 años, y a quien los agentes agarraron cuando caminaba por el centro de Escazú tranquilamente.
El hombre fue presentado ante las autoridades para que empiece a descontar la pena.
