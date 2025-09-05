Ataque a balazos en Moravia, San José, terminó en tragedia

Un hombre de aproximadamente 30 años murió en un ataque a balazos, en La Trinidad de Moravia, San José.
La Cruz Roja recibió la alerta a las 9:20 a. m. de este viernes 5 de setiembre.
El sitio es custodiado por oficiales de la Fuerza Pública.
De momento las causas que mediaron en este hecho no están claras, versiones no oficiales señalan que en apariencia se habría iniciado con un asalto; sin embargo, las autoridades no han confirmado los detalles de la violenta situación.
San José sigue siendo la provincia más violenta de Costa Rica.
Las estadísticas judiciales muestran que el país está a solo nueve homicidios de alcanzar la dolorosa cifra de 600 muertes, en estos nueve meses del 2025; los investigadores judiciales temen que Costa Rica cierre con 900 muertes, en las que hay víctimas inocentes.
