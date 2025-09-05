Sucesos

Ataque a balazos en Moravia, San José, terminó en tragedia

Un hombre de aproximadamente 30 años murió baleado en La Trinidad de Moravia

Por Alejandra Morales

Un hombre de aproximadamente 30 años murió en un ataque a balazos, en La Trinidad de Moravia, San José.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 9:20 a. m. de este viernes 5 de setiembre.

El sitio es custodiado por oficiales de la Fuerza Pública.

Un hombre de aproximadamente 30 años murió baleado en La Trinidad de Moravia. Foto: Tomada de redes sociales
De momento las causas que mediaron en este hecho no están claras, versiones no oficiales señalan que en apariencia se habría iniciado con un asalto; sin embargo, las autoridades no han confirmado los detalles de la violenta situación.

San José sigue siendo la provincia más violenta de Costa Rica.

Las estadísticas judiciales muestran que el país está a solo nueve homicidios de alcanzar la dolorosa cifra de 600 muertes, en estos nueve meses del 2025; los investigadores judiciales temen que Costa Rica cierre con 900 muertes, en las que hay víctimas inocentes.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

