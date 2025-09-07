Sucesos

Balacera acabó con la vida de un hombre este sábado en Pavas

La balacera se dio en Lomas del Río en Pavas, pasadas las 8 de la noche

Por Fabiola Montoya Salas
Policía
La balacera en Pavas se dio pasadas la 8 de la noche. imagen con fines ilustrativos (Keyna Calderón/Keyna Calderón.)

Un hombre perdió la vida la noche de este sábado en Lomas del Río, Pavas, tras ser alcanzado por un balazo en circunstancias que aún no están claras.

El hecho se reportó a las 8:38 p. m., según confirmó el centro de monitoreo de la Cruz Roja Costarricense a este medio. Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron a la víctima con un balazo y sin signos vitales.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni su edad, y tampoco se conoce cómo se dieron los hechos.

El caso quedó en manos del OIJ, que se encargará de esclarecer las circunstancias del ataque.

Vecinos de la zona están asustados, pues aseguran que la violencia en el sector se ha vuelto cada vez más común.

Lomas del Ríobalacerahombre atacado a balazoshombre muere en balacera en pavasbalacera en pavas
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

