Balacera acabó con la vida de un hombre este sábado en Pavas

La balacera en Pavas se dio pasadas la 8 de la noche. imagen con fines ilustrativos (Keyna Calderón/Keyna Calderón.)

Un hombre perdió la vida la noche de este sábado en Lomas del Río, Pavas, tras ser alcanzado por un balazo en circunstancias que aún no están claras.

LEA MÁS: Mujer cayó en un guindo de 150 metros en Ruta 32 y esto es lo que se sabe de su condición

El hecho se reportó a las 8:38 p. m., según confirmó el centro de monitoreo de la Cruz Roja Costarricense a este medio. Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron a la víctima con un balazo y sin signos vitales.

LEA MÁS: Si tiene que viajar por la Ruta 32, es mejor que lea esta información

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni su edad, y tampoco se conoce cómo se dieron los hechos.

LEA MÁS: Muchacha de 18 años viajaba en un servicio de Didi cuando ocurrió el accidente fatal en Cartago

El caso quedó en manos del OIJ, que se encargará de esclarecer las circunstancias del ataque.

Vecinos de la zona están asustados, pues aseguran que la violencia en el sector se ha vuelto cada vez más común.