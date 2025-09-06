Mujer cayó en un guindo de 150 metros en Ruta 32 y esto es lo que se sabe de su condición

Los hechos se dieron en Ruta 32. (Mopt/Cortesía)

La Cruz Roja Costarricense informó que una mujer sufrió un accidente este sábado pasadas las 3 de la tarde, cuando su vehículo cayó a un guindo de, aproximadamente, 150 metros, a unos 8 kilómetros del túnel de Zurquí, sobre la Ruta 32.

La Crux Roja se mantiene en el lugar. (Rafael Pacheco Granados)

Hasta el momento, se sabe que la mujer fue trasladada en condición estable, mientras los equipos de rescate realizan maniobras verticales para atender la emergencia.

La institución destacó que en el lugar trabajan unidades de soporte avanzado, básico y de rescate, para garantizar la seguridad y la atención adecuada a la víctima.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y la manera en la que ocurrió el incidente.