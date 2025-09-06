Sucesos

Mujer cayó en un guindo de 150 metros en Ruta 32 y esto es lo que se sabe de su condición

El incidente en Ruta 32 se dio pasadas las 3 de la tarde

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
fotografías tomadas con dron la tarde de este sábado durante la inspección realizada por autoridades del MOPT y la CNE del kilómetro 28 de la Ruta Nacional 32,
Los hechos se dieron en Ruta 32. (Mopt/Cortesía)

La Cruz Roja Costarricense informó que una mujer sufrió un accidente este sábado pasadas las 3 de la tarde, cuando su vehículo cayó a un guindo de, aproximadamente, 150 metros, a unos 8 kilómetros del túnel de Zurquí, sobre la Ruta 32.

LEA MÁS: Devastador ataque de abejas acaba con la vida de un adulto mayor en Santa Ana

Rescate de cuerpos, comando de operaciones
La Crux Roja se mantiene en el lugar. (Rafael Pacheco Granados)

Hasta el momento, se sabe que la mujer fue trasladada en condición estable, mientras los equipos de rescate realizan maniobras verticales para atender la emergencia.

LEA MÁS: Madre que sobrevivió al accidente en que murió su hija pidió ayuda al ver que “no despertaba”

La institución destacó que en el lugar trabajan unidades de soporte avanzado, básico y de rescate, para garantizar la seguridad y la atención adecuada a la víctima.

LEA MÁS: Muchacha de 18 años viajaba en un servicio de Didi cuando ocurrió el accidente fatal en Cartago

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y la manera en la que ocurrió el incidente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidente en Ruta 32mujerguindo¿Qué pasó en Ruta 32?carro
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.