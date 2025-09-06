Devastador ataque de abejas acaba con la vida de un adulto mayor en Santa Ana

Un adulto mayor de aproximadamente 75 años. sufrió una dolorosa muerte la mañana de este sábado 6 de setiembre, al ser atacado por abejas.

La Cruz Roja y los Bomberos recibieron la alerta a las 9:58 a. m. frente al AyA en Salitral de Santa Ana, San José.

Una mujer de 41 años y otra persona sufrieron picaduras cuando, al parecer intentaban auxiliar al viejito.

Un adulto mayor de 70 años sufrió una dolorosa muerte la mañana de este sábado 6 de setiembre, al ser atacado por abejas, en Salitral de Santa Ana, San José. Foto: Bomberos

“Se traslada a una mujer de 41 años en condición crítica al centro médico por una reacción anafiláctica, mientras que un tercer paciente es llevado por medios propios previo a nuestro arribo”, dijeron en la Cruz Roja.

Los bomberos necesitaron equipo especial para atender la emergencia, lamentablemente no pudieron hacer nada por la víctima.

Recomendaciones ante un ataque de abejas

Los bomberos recomiendan que si usted está ante un ataque, no corra, ni mueva mucho las manos, porque esto las asusta, solo aléjese del lugar. El ruido y los movimientos bruscos los perciben como amenaza y por eso atacan.

Tápese la nariz, la boca y los ojos con las manos, procure ponerse alguna tela, preferiblemente húmeda. No se quite la camisa.

Si fue picado, es importante quitar el aguijón, lavar con agua y jabón el área afectada, luego aplicar una compresa fría (agua con hielo en una bolsa plástica) en el lugar de la picadura para reducir el dolor y la hinchazón.

Si por el contrario usted solo vio al panal debe alejarse de forma sigilosa; mantenga a los niños y animales alejados del mismo, evite los sonidos y aromas fuertes, no intente remover o eliminarlo, no aplique insecticidas.

Llame al 9-1-1 inmediatamente e indique cómo se agrupan, donde están y alguna circunstancia que pueda afectar su comportamiento.

