Desalmados atacan a adulto mayor en la tranquilidad de su hogar y lo dejan grave

Un hecho violento ocurrió en La Teresa de Cajón de Pérez Zeledón

Por Alejandra Morales

Un adulto mayor de apellido Webb, de 77 años, vivió momentos de terror en su propia casa, en Pérez Zeledón.

Al parecer, la víctima estaba durmiendo cuando unos desalmados le robaron la paz pasadas las 2 a. m. de este sábado 6 de setiembre.

Un hecho violento ocurrió en La Teresa de Cajón de Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco/Archivo (Rafael PACHECO GRANADOS)

De acuerdo con información de la policía judicial, el hecho lo atendieron en La Teresa de Cajón de Pérez Zeledón.

“Sufrió varias heridas de puñal y de acuerdo con la versión preliminar, al lugar llegaron al menos cinco sujetos, ingresan a la vivienda, inmovilizan al ofendido y sustraen un millón de colones y documentos personales de la víctima”, detallaron las autoridades judiciales.

Los desalmados huyeron y son buscados por los agentes del OIJ de Pérez Zeledón.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 2:38 a. m. y llevaron a la víctima en una condición crítica al hospital Escalante Pradilla.

La Teresa de Cajón de Pérez Zeledónatacan a adulto mayor en su casaapuñalan a adulto mayor en asalto a casaWebb
Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

