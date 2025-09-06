Sucesos

Hombre habría desatado el terror en barrio capitalino y su acción le costó la vida

Minutos de terror se vivieron en el caserío Los Álamos en Merced, San José

Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Vargas, de 42 años, habría llegado hasta el caserío Los Álamos en Merced, San José, donde, en apariencia disparó en varias ocasiones.

Esta acción generó más violencia y terminó de la manera que quizás Vargas nunca planeó.

“Aparentemente, Vargas llegó al sitio y realizó varias detonaciones con arma de fuego, supuestamente le respondieron desde el interior del caserío con disparos, lo que provocó que resultara herido y muriera en el sitio”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Minutos de terror se vivieron en el caserío Los Álamos en Merced, San José. Foto: Ilustrativa (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Él resultó herido de muerte en la espalda y en el tórax.

Otro hombre de apellido Narváez, nicaragüense, también resultó herido al estar cerca del fuego cruzado, a él lo llevaron al hospital San Juan de Dios.

Los hechos se dieron pasadas las 9 p. m. de este viernes 5 de setiembre, justo cuando jugaba la Selección de Costa Rica ante la de Nicaragua.

Las autoridades judiciales continúan con las investigación para esclarecer las circunstancias que mediaron en el homicidio y determinar el móvil.

De momento, no hay detenidos por este hecho.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

