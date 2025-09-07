Si tiene que viajar por la Ruta 32, es mejor que lea esta información

MOPT dio detalles importantes sobre Ruta 32. (MOPT/Cortesía)

Si usted es de los que viaja este sábado o domingo por la Ruta 32, tome en cuenta que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) lanzó un aviso sobre el paso en esta transitada carretera.

“La mañana de este domingo el personal del MOPT–CONAVI realizará la inspección de la ruta para determinar si es posible su reapertura”, informó la institución en su página oficial de Facebook.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado una hora exacta para la reapertura, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus viajes con precaución.

Rutas alternas para los conductores

Mientras tanto, los viajeros pueden utilizar vías alternas:

Ruta 10 por Turrialba.

por Turrialba. Bajos de Chilamate – Vueltas de Kopper para todo tipo de vehículos.

para todo tipo de vehículos. Vara Blanca, únicamente, para carros livianos.

Las autoridades insistieron en que estén atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el estado de la Ruta 32.