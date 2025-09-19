Esto encontraron en casa de sujeto que encañonó a 3 hombres en bar en Pococí

Los clientes observaron con terror como el sujeto encañonó a tres hombres. Captura de video. (Cortesía/Los clientes observaron con terror como el sujeto encañonó a tres hombres. Captura de video.)

El hombre apellidado Castro, de 35 años, quien fue detenido como sospechoso de apuntarle a la cabeza a 3 hombres en un bar en Pococí, en Limón, podría meterse en más problemas debido a lo que las autoridades encontraron en su casa.

Castro, alias “Cotoño”, fue capturado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la madrugada de este jueves en La Rita de Pococí como sospechoso de los presuntos delitos de amenazas agravadas, portación ilegal de arma y agresión con arma.

Horas después de su captura, el Ministerio Público dio a conocer que la casa de Cotoño fue allanada y dentro de este encontraron varias evidencias que podrían traerle más problemas.

“En su casa encontró: 3 armas de fuego y 100 municiones; ¢1.300.000 en efectivo y 2 kilogramos de marihuana comprimida", informó la Fiscalía.

Las autoridades aún no le han atribuido más cargos a Castro, pero debido a la cantidad de droga encontrada en la vivienda, se le podría investigar por un presunto delito relacionado con venta de drogas.

El sospechoso de encañonar a los hombres fue detenido la madrugada de este jueves. Foto OIJ. (OIJ/El sospechoso de encañonar a los hombres fue detenido la madrugada de este jueves. Foto OIJ.)

Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron el pasado sábado 13 de setiembre y estos quedaron grabados en una cámara del bar, cuyo video se hizo viral en redes sociales este miércoles.

En la grabación se observa cómo Castro estaba discutiendo con otro sujeto, y de un momento a otro, este saca una pistola que llevaba dentro de su pantalón y se la pone en la frente, mientras que con la otra mano lo toma de la nuca.

Segundos después, en la escena aparece un tercer hombre, quien sale en defensa del encañonado, pero Castro lo recibe de la misma forma, apuntándole con su arma a la cabeza.

Pero la cosa no terminó ahí, pues el sospechoso también le dio una cachetada a una mujer que se encontraba en medio de ellos y que trata de calmar el asunto.

Castro se distancia un momento de la mujer y los dos sujetos, pero es en ese instante se topa de frente con otro hombre, quien pareciera ser del personal de seguridad del bar, y también le apunta a la cabeza.

Finalmente, el sospechoso enjachó una vez más al primer sujeto al que encañonó y luego se sale de la toma de la cámara.