Sicarios le dispararon 10 veces a muchacho de 18 años, pero aun así no lograron matarlo

El ataque ocurrió cuando el joven se encontraba en su casa. Foto con fines ilustrativos. (Keyna Calderón, corresponsal GN)

Un muchacho de apenas 18 años está luchando por su vida tras haber sobrevivido de milagro a una violenta balacera en la que dos sicarios le pegaron una increíble cantidad de balazos.

LEA MÁS: Esto sucedió con hombre que sacó pistola y le apuntó a la cabeza a tres personas en bar

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que la víctima de este hecho es un joven apellidado Umaña, quien se encuentra internado en el hospital San Juan de Dios.

De acuerdo con la versión que maneja la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 10 p.m. de este miércoles en Pavas, San José, cuando Umaña se encontraba en su casa.

LEA MÁS: OIJ revela cómo ocurrió homicidio de hombre ejecutado en calle de lastre en Quepos

“Según la versión preliminar que se maneja, el ofendido se encontraba en su vivienda cuando, en apariencia, a esta se acercaron dos hombres, quienes viajaban en una motocicleta, y por razones que se desconocen, le dispararon en múltiples ocasiones”, indicó el OIJ.

Las autoridades judiciales revelaron que los gatilleros lograron impactar al joven en 10 ocasiones, principalmente en los brazos, las piernas y el cuello.

LEA MÁS: Estas son las víctimas de mortal balacera contra un carro en San José

Pese a las múltiples heridas, Umaña sobrevivió al ataque y fue trasladado en una condición delicada al mencionado centro médico.

Aunque el OIJ aún no ha determinado el motivo del ataque, todo apunta que podría tratarse de un ajuste de cuentas por cómo se dieron los hechos.