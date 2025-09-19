Sucesos

Detienen a sospechoso de amenazar a mujer constantemente y de una forma aterradora

El sospechoso de amanezar a la mujer fue detenido la mañana de este viernes por el OIJ

Por Adrián Galeano Calvo
Ortiz fue detenido tras un allanamiento a su casa en Cieneguita.
Ortiz fue detenido tras un allanamiento a su casa en Cieneguita. (OIJ/Ortiz fue detenido tras un allanamiento a su casa en Cieneguita.)

Una mujer vivió atemorizada en su propia casa por culpa de un hombre que, en apariencia, la amenazaba constantemente y de una forma aterradora.

Según la denuncia presentada por la mujer, el sujeto apellidado Ortiz acompañaba sus amenazas con un fusil de asalto, con el cual, en apariencia, le habría apuntado en varias ocasiones para intimidarla.

Las amenazas del hombre llegaron a su fin la mañana de este viernes, pues fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que allanaron su vivienda, ubicada en la comunidad de Cieneguita, en Limón.

De acuerdo con la Policía Judicial, el sujeto es sospechoso de un delito relacionado con la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Esta sería el arma que el sujeto usaba para amenazar a la mujer. (OIJ/Ortiz fue detenido tras un allanamiento a su casa en Cieneguita.)

“Según el informe policial, la investigación inició meses atrás, luego de que una mujer interpusiera una denuncia en la que indicaba que un hombre la amenazaba constantemente de muerte con un arma de fuego tipo fusil de asalto”, detalló el OIJ.

En el allanamiento, los investigadores decomisaron evidencia importante para el caso, como un fusil de asalto tipo AR-15, munición variada y aparente droga tipo cocaína.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, acompañado de un informe, para que se defina su situación jurídica.

Mujer amenazada LimónAmenazada fusil de asaltoOIJ
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

