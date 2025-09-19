Estos se sabe de sospechoso de asesinar a entrenador de fútbol tras partido en Guanacaste

Dennis Noguera luchó por su vida por aproximadamente 6 meses. Foto cortesía. (cortes/Dennis Noguera Cajina, entrenador baleado en Bagaces. Foto cortesía.)

Las autoridades tienen plenamente identificado al sospechoso de acabar con la vida de Dennis Noguera Cajina, un entrenador de un equipo de fútbol aficionado que fue baleado tras un partido, sin embargo, aún no lo han detenido.

Noguera, de 45 años, falleció el pasado domingo en el hospital México tras haber estado luchando por su vida desde el domingo 2 de febrero de este año, día en el que recibió dos balazos tras una final que su equipo ganó en la cancha del asentamiento La Esperanza, en Pijije de Bagaces, en Guanacaste.

Pese al tiempo que ha transcurrido y la ayuda brindada por algunos seres queridos de Noguera, a la fecha no hay ningún detenido por el crimen.

Ante consulta de La Teja el Ministerio Público confirmó que tienen a un hombre en la mira, pero no dieron a conocer su identidad ni una fotografía de este.

“La Fiscalía Adjunta de Liberia confirmó que investiga la causa 25-756-60-PE, por el presunto delito de homicidio simple, en perjuicio de un hombre identificado con los apellidos Noguera Cajina.

“La causa se sigue en contra una persona que se encuentra en fuga, cuya información no se suministra, en apego a la privacidad de las actuaciones”, indicó la Fiscalía.

Pese a que el Ministerio Público indicó que el sospechoso se encuentra en fuga, un familiar de Noguera le indicó a La Teja que ellos han recibido información de que el sujeto está trabajando como taxista pirata en Liberia.

Además, aseguró que durante los meses en los que Dennis estuvo luchando por su vida les informaron a las autoridades sobre el paradero del sospechoso, pero estas no hicieron nada por detenerlo.

El día en el que se dio el ataque inicialmente se pensaba que el resultado del partido fue lo que detonó la balacera, sin embargo, una familiar de Noguera contó que el sospechoso habría atacado a Dennis porque se la tenía jurada, pues anteriormente él se había metido a proteger a un ser querido.