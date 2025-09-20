Sospechosos de matar a joven de 20 años cerca de iglesia dejaron pistas contundentes

Dos hombres son sospechosos del asesinato de Edín Esquivel Marín, de 20 años y el OIJ de San Carlos necesita ayuda para encontrarlos.

Los sospechosos están en fuga desde la noche del jueves 14 de setiembre del 2023, cuando ocurrió el violento ataque al costado sur de la iglesia católica de Aguas Zarcas en San Carlos.

Dos hombres son buscados por el asesinato de Edín Esquivel Marín, de 20 años, en Aguas Zarcas, San Carlos. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Las autoridades judiciales dieron a conocer un video en el que se observa a los sospechosos cuando viajaban en motocicleta y piden ayuda para identificarlos.

Ambos son de contextura delgada, el que manejaba vestía un abrigo azul con blanco y amarillo, pantaloneta azul y utilizaba tenis azules con blanco y casco negro. Mientras que el segundo llevaba abrigo negro con unas manchas blancas, pantaloneta negra y utilizaba tenis blancos y casco negro con naranja.

La agresión sucedió cuando el veinteañero iba de acompañante en una moto y fueron alcanzados por otra moto, quienes les dispararon y se dieron a la fuga.

El conductor que estaba con Edín resultó ileso.

Esquivel recibió un impacto de bala y murió en el sitio.

Si usted identifica a los sospechosos puede llamar al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.